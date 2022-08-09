Евгений Миронов возглавил жюри 44-го Московского кинофестиваля

Советский и российский актёр театра и кино, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов назначен председателем жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля, который пройдёт с 26 августа по 2 сентября 2022 года. Об этом говорится на официальном сайте смотра.

В жюри кинофестиваля нынешнего года вошли продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, которая более четверти века проработала в различных областях медиаиндустрии, член Союза кинематографистов России и Гильдии кинооператоров России и Турции Гайк Киракосян, а также кинооператор и кинорежиссёр Андрей Кравчук, известный работой над фильмами "Адмиралъ" и "Викинг".

Напомним, главный приз 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — золотая статуэтка святого Георгия — достался картине "Засранка" режиссёра Андрея Хуцуляка из Румынии. Данный фильм затрагивает тему кибербуллинга и повествует о том, как собака сделала кучу в метро, а её хозяйка отказалась убирать за питомцем. Злодеяние собачки и необъяснимое бездействие дамы сняли на видео, и это стало причиной грандиозного онлайн-скандала.