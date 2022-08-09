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9 августа, 16:08

ЦБ разъяснил суть указа Путина об операциях банков с "токсичной" валютой

Центробанк разъяснил суть указа президента России Владимира Путина, который разрешает отечественным банкам, средства которых заморожены за рубежом в иностранной валюте, приостановить операции с бизнесом в данной валюте. Документ касается исключительно кредитных организаций, которые подпадут под санкции после вступления указа в силу 8 августа.

"Причём речь идёт об обязательствах тoлько по тем денежным срeдствам в иностранной вaлюте, которые мoгут поступить на депoзиты и счета компаний или ИП после вступлeния в силу указа — пoсле 8 августа. То есть приoстановлены могут быть oперации с "новыми" дeньгами", — сказали в пресс-релизе ЦБ.

В ЦБ отметили, что у бизнеса есть хорошая возможность избавиться от "токсичной" валюты, однако если он ею не воспользуется, то сам будет нести ответственность в случае заморозки средств.

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Ранее ЦБ ввёл дополнительные ограничения с целью предотвратить спекулятивные операции на фондовом рынке и сохранить финансовую стабильность.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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