Мизулина призвала ограничить доступ к треш-стримам на YouTube

Член ОП РФ, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в беседе с Лайфом прокомментировала ситуацию с треш-стримами на видеохостинге "Ютуб", которая, по её мнению, зашла уже слишком далеко и требует внимания со стороны государства.

"Действительно, проблема распространения треш-стримов становится всё более актуальной. Все эти видео с трансляциями содержат отвратительнейшие сцены избиений, жестокости, применения насилия, пыток и многие другие вещи, которые непотребные настолько, что описать это словами не представляется возможным", — заявила она.

Мизулина отметила, что данный контент крайне опасен для детской и подростковой психики не только потому, что это может травмировать ребёнка при просмотре, нанести урон его психологическому состоянию, но и потому, что дети в силу своей наивности могут повторять то, что они видят. Причём в последние два года многие треш-стримы привели к гибели людей, получению тяжких увечий — не только среди участников самих этих трансляций, но и среди посторонних, которые совершенно случайно попали в объективы камер стримеров.

"Конечно, эти действия все противозаконные, они являются преступными. В связи с этим является преступной и позиция компании видеохостинга YouTube, который позволяет такого рода треш-стримам быть доступными для просмотра широкой аудитории, в том числе состоящей из детей и подростков", — подчеркнула эксперт.

Она также указала на отсутствие каких-либо ограничений или фильтров, на то, что контент совершенно не блокируется. По её словам, всё это противоречит в том числе и правилам сообщества самого видеохостинга. Там запрещён контент с насилием, однако никаких шагов по блокировке этого контента, удалению или ограничению в доступе на территории России этой площадкой не предусматривается и не делается.

"Конечно, напрашиваются серьёзные выводы со стороны государства для ограничения такого контента и для ограничения такой преступной деятельности видеохостинга на территории нашей страны", — заключила директор Лиги безопасного Интернета.