Стала известна главная версия Минобороны РФ о причине взрывов на аэродроме в Крыму

Нарушение требований пожарной безопасности рассматривается в качестве основной причины взрывов на аэродроме Саки в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

"В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет", — уточнил собеседник агентства.