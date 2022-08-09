НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 августа, 16:20

Стала известна главная версия Минобороны РФ о причине взрывов на аэродроме в Крыму

Нарушение требований пожарной безопасности рассматривается в качестве основной причины взрывов на аэродроме Саки в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

"В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет", — уточнил собеседник агентства.

Это подтвердил и источник РИА "Новости" в российском военном ведомстве.

Один человек погиб в результате взрывов на аэродроме в Крыму

Один человек погиб в результате взрывов на аэродроме в Крыму

Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Ранее Минздрав Крыма сообщал о пяти пострадавших, среди которых один ребёнок.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров