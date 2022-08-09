Психолог раскрыла способы быстро погасить приступ ярости у ребёнка

Ребёнка нужно научить сублимировать свою агрессию, а не наказывать за плохое поведение. Такой совет дала родителям детский и семейный психолог, психотерапевт Наталья Наумова в беседе с "Вечерней Москвой".

Она подчеркнула, что не стоит закрывать глаза на приступы ярости у детей, однако только правильный подход к проблеме поможет её решить. Прежде всего, взрослый обязан объяснить, что сердиться — это нормально, но даже у этой эмоции есть границы. К примеру, ребёнку нельзя позволять бить людей или животных. Психолог подчеркнула, что есть простые способы сублимации агрессии.

"Можно дать ребёнку побить подушку или боксёрскую грушу. Ещё один способ: нужно, чтобы ребёнок взял лист бумаги А4 и одной рукой его сжал; а если очень большая агрессия — двумя руками, по листу в каждой", — поделилась она.

Также важно вслух проговорить свои чувства. Ребёнок должен сказать другому человеку: "Я на тебя злюсь!" Такой словесный выплеск агрессии снимет напряжение и поможет перейти на спокойный тон для дальнейшего решения конфликтной ситуации, объяснила Наумова. Она добавила, что, если родители не могут справиться с детской агрессией, следует обязательно обратиться к специалисту.