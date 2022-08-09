Психолог раскрыла способы быстро погасить приступ ярости у ребёнка
Психолог Наумова рассказала родителям, как быстро погасить агрессию у ребёнка
Ребёнка нужно научить сублимировать свою агрессию, а не наказывать за плохое поведение. Такой совет дала родителям детский и семейный психолог, психотерапевт Наталья Наумова в беседе с "Вечерней Москвой".
Она подчеркнула, что не стоит закрывать глаза на приступы ярости у детей, однако только правильный подход к проблеме поможет её решить. Прежде всего, взрослый обязан объяснить, что сердиться — это нормально, но даже у этой эмоции есть границы. К примеру, ребёнку нельзя позволять бить людей или животных. Психолог подчеркнула, что есть простые способы сублимации агрессии.
"Можно дать ребёнку побить подушку или боксёрскую грушу. Ещё один способ: нужно, чтобы ребёнок взял лист бумаги А4 и одной рукой его сжал; а если очень большая агрессия — двумя руками, по листу в каждой", — поделилась она.
Также важно вслух проговорить свои чувства. Ребёнок должен сказать другому человеку: "Я на тебя злюсь!" Такой словесный выплеск агрессии снимет напряжение и поможет перейти на спокойный тон для дальнейшего решения конфликтной ситуации, объяснила Наумова. Она добавила, что, если родители не могут справиться с детской агрессией, следует обязательно обратиться к специалисту.
Ранее родителям рассказали, как подготовить первоклассника к школе, чтобы не краснеть на собраниях. Привить ребёнку интерес к учёбе не так уж сложно. Взрослые, например, могут рассказать детям о своём личном опыте, не забыв упомянуть какие-то интересные и забавные истории. Также до поступления можно поиграть "в школу" — посадить любимые игрушки и начать урок.
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