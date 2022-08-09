В Донецке дали старт общественной премии Народного фронта PUTIN TEAM

В Донецке прошла первая торжественная церемония вручения премии PUTIN TEAM. Эта награда была инициирована Народным фронтом, чтобы отметить труд людей, которые, невзирая на риск и опасность, трудятся во имя Родины и во благо людей.

"Когда началась специальная военная операция, мы начали знакомиться с вами, с людьми, которые рискуют жизнью, совершают невероятные поступки. Волонтёры, которые везут гуманитарную помощь и работают там, где другие боятся, те, кто делает это, — настоящие герои! Мы приняли решение, что премия PUTIN TEAM, премия нашего президента, общественная премия должна стартовать именно в Донбассе, потому что здесь сегодня такие обстоятельства, которые собирают вокруг нашей России всех, кто своей ежедневной деятельностью показывает, что за нами правда", — сообщил, открывая церемонию, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.