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9 августа, 16:36

В Донецке дали старт общественной премии Народного фронта PUTIN TEAM

В Донецке прошла первая торжественная церемония вручения премии PUTIN TEAM. Эта награда была инициирована Народным фронтом, чтобы отметить труд людей, которые, невзирая на риск и опасность, трудятся во имя Родины и во благо людей.

  • Фото предоставлено Лайфу Народным фронтом
    Фото предоставлено Лайфу Народным фронтом
  • Фото предоставлено Лайфу Народным фронтом
    Фото предоставлено Лайфу Народным фронтом
  • Фото предоставлено Лайфу Народным фронтом
    Фото предоставлено Лайфу Народным фронтом

Фото предоставлено Лайфу Народным фронтом

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Первыми награждёнными премией PUTIN TEAM стали жители Донецкой Народной Республики: Наталья Кузнецова, Евгений Мельников, Маргарита Лунёва, Василий Вербинский, Евгений Пушкарь, Михаил Кухтин, Елена Скрыпник, Александр Щербак, Валентина Вишнякова, Наталья Фоменко, Дмитрий Патрин и Евгений Матрос. Среди награждённых оказались волонтёры, задействованные в раздаче гуманитарной помощи, добровольцы-спасатели, которые помогали извлекать людей из-под завалов, фельдшеры и медсёстры, оказывающие помощь раненым в пострадавших районах, и единственный электромонтёр Куйбышевской РЭС.

"Когда началась специальная военная операция, мы начали знакомиться с вами, с людьми, которые рискуют жизнью, совершают невероятные поступки. Волонтёры, которые везут гуманитарную помощь и работают там, где другие боятся, те, кто делает это, настоящие герои! Мы приняли решение, что премия PUTIN TEAM, премия нашего президента, общественная премия должна стартовать именно в Донбассе, потому что здесь сегодня такие обстоятельства, которые собирают вокруг нашей России всех, кто своей ежедневной деятельностью показывает, что за нами правда", — сообщил, открывая церемонию, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

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А ранее Лайф сообщал, что 10 августа в Москве состоится награждение лучших авторов Z-контента, созданного в рамках проекта "За нами правда". Организаторы акции из "Молодёжки ОНФ" определили 40 наиболее продуктивных и талантливых участников из разных регионов страны. Каждый из победителей будет отмечен фирменным Z-мерчем.

Обложка ©

Народный фронт

Алексей Берковиц
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