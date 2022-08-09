Гимнастки Аверины завершат карьеру в случае недопуска сборной России на ОИ-2024

Многократные призёрки чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины завершат карьеру, если российская сборная не будет допущена на Игры в Париже в 2024 году. Об этом они рассказали в интервью олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Никите Нагорному.