НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 августа, 16:43

Гимнастки Аверины завершат карьеру в случае недопуска сборной России на ОИ-2024

Многократные призёрки чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины завершат карьеру, если российская сборная не будет допущена на Игры в Париже в 2024 году. Об этом они рассказали в интервью олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Никите Нагорному.

"До всей этой ситуации мы хотели уходить после Олимпиады в Париже. Если российская сборная стопроцентно не будет принимать участия в Играх-2024, закончим ли мы карьеру? Думаю, да", — пояснила Арина.

"Ничего не изменилось": Спортсмены рассказали, как общаются с иностранцами после отстранений от крупных стартов

"Ничего не изменилось": Спортсмены рассказали, как общаются с иностранцами после отстранений от крупных стартов

Напомним, российских спортсменов до сих пор продолжают отстранять от международных турниров. Ранее стало известно, что сборная страны не будет принимать участия в чемпионате мира по настольному теннису. А в скором времени FIDE рассмотрит вопрос о допуске российской команды к шахматным турнирам.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дина Аверина
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров