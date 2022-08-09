Гимнастки Аверины завершат карьеру в случае недопуска сборной России на ОИ-2024
Многократные призёрки чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины завершат карьеру, если российская сборная не будет допущена на Игры в Париже в 2024 году. Об этом они рассказали в интервью олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Никите Нагорному.
"До всей этой ситуации мы хотели уходить после Олимпиады в Париже. Если российская сборная стопроцентно не будет принимать участия в Играх-2024, закончим ли мы карьеру? Думаю, да", — пояснила Арина.
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Напомним, российских спортсменов до сих пор продолжают отстранять от международных турниров. Ранее стало известно, что сборная страны не будет принимать участия в чемпионате мира по настольному теннису. А в скором времени FIDE рассмотрит вопрос о допуске российской команды к шахматным турнирам.
ТАСС / Сергей Фадеичев