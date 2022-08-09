Теннисистка Серена Уильямс объявила о намерении завершить карьеру

Американская теннисистка Серена Уильямс собирается уходить из спорта. Об этом она заявила в личном письме, опубликованном в журнале Vogue. Свои последние игры она проведёт на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.

Прощальный фотосет Серены Уильямс. Фото © Vogue / LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

Прощальный фотосет Серены Уильямс. Фото © Vogue / LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

Прощальный фотосет Серены Уильямс. Фото © Vogue / LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

Прощальный фотосет Серены Уильямс. Снимок с дочерью Олимпией. Фото © Vogue / LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

В интервью Уильямс посетовала, что так и не смогла побить рекорд австралийской спортсменки Маргарет Корт, установленный в начале 1970-х. Она также отметила, что не была готова выиграть Уимблдон в этом году и выразила сомнения, что сможет победить в Нью-Йорке, несмотря на то, что её поклонники ожидали от неё побед на всех играх этого года. При этом теннисистка напомнила, что на её счету должно быть более 30 титулов на турнирах Большого шлема.

"Я понимаю, что это хороший жанр фантастики. Но я не ищу какого-то торжественного финального момента на корте. Я ужасна в прощаниях, просто худшая в мире. Но, пожалуйста, знайте, что я благодарна вам больше, чем когда-либо смогу выразить словами. Вы привели меня к стольким победам и стольким трофеям. Я буду скучать по той версии себя, той девушке, которая играла в теннис. И я буду скучать по вам", — сообщила Уильямс.

Также она заявила, что не любит слово "пенсия", предпочитая называть свой путь эволюцией. В её ближайшие планы входит погружение в деятельность своей компании Serena Ventures, занимающейся инвестициями в новые и перспективные проекты, а также "пополнение семейства".