Пожар на месте взрывов на аэродроме в Крыму локализован
Аксёнов сообщил о локализации пожара на аэродроме в Крыму, где произошёл взрыв
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что сотрудникам Минобороны, МЧС и местным спасательным службам удалось локализовать пожар на военном аэродроме в посёлке Новофёдоровка, возникший в результате взрывов.
"Пожар локализован совместными усилиями Минобороны и МЧС Республики Крым и федерального МЧС", — сказал он в эфире канала "Соловьёв Live".
Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Ранее Минздрав Крыма сообщал о пяти пострадавших, среди которых один ребёнок. По версии Минобороны РФ, взрыв произошёл из-за нарушений требований пожарной безопасности.
LIFE