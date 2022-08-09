Невидимка снова в деле: Байден вновь попытался "пожать руку никому"
Байден снова оконфузился при всех, протянув руку пустому месту
Президент США Джо Байден вновь опростоволосился с рукопожатием. Американский лидер протянул руку пустому месту в ожидании, что её кто-нибудь пожмёт. Инцидент снова попал в объективы журналистов, трансляцию вёл телеканал CNBC Television.
Всё произошло на мероприятии в Белом доме, где состоялась церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников. После своей речи лидер демократического большинства верхней палаты Конгресса США Чак Шумер начинает пожимать всем присутствующим руки. Байдену — первым. Однако спустя пару секунд американский лидер снова протянул руку неизвестно кому.
Постояв некоторое время в задумчивости, президент, видимо, решил выйти из неловкого положения: поднёс руку к лицу и почесал подбородок со странной улыбкой. Однако спустя пару секунд уголки губ Байдена быстро опустились вниз, видимо, после осознания только что произошедшего конфуза.
Ранее Байден потерял равновесие и упал с велосипеда. В Сети мгновенно завирусилось видео с очередным конфузом 79-летнего главы США. Затем падение Байдена стало поводом для шуток американцев. Так, телезрители CNN заявили о "вине Путина" в том, что лидер США не удержался на велосипеде.
YouTube / CNBC Television