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9 августа, 17:40
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Невидимка снова в деле: Байден вновь попытался "пожать руку никому"

Байден снова оконфузился при всех, протянув руку пустому месту

Президент США Джо Байден вновь опростоволосился с рукопожатием. Американский лидер протянул руку пустому месту в ожидании, что её кто-нибудь пожмёт. Инцидент снова попал в объективы журналистов, трансляцию вёл телеканал CNBC Television.

Всё произошло на мероприятии в Белом доме, где состоялась церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников. После своей речи лидер демократического большинства верхней палаты Конгресса США Чак Шумер начинает пожимать всем присутствующим руки. Байдену — первым. Однако спустя пару секунд американский лидер снова протянул руку неизвестно кому.

Постояв некоторое время в задумчивости, президент, видимо, решил выйти из неловкого положения: поднёс руку к лицу и почесал подбородок со странной улыбкой. Однако спустя пару секунд уголки губ Байдена быстро опустились вниз, видимо, после осознания только что произошедшего конфуза.

Байден пожаловался журналистам, что "выглядит как дурачок"

Байден пожаловался журналистам, что "выглядит как дурачок"

Ранее Байден потерял равновесие и упал с велосипеда. В Сети мгновенно завирусилось видео с очередным конфузом 79-летнего главы США. Затем падение Байдена стало поводом для шуток американцев. Так, телезрители CNN заявили о "вине Путина" в том, что лидер США не удержался на велосипеде.

Обложка ©

YouTube / CNBC Television

Николь Вербер

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