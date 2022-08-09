Умер бывший руководитель Белорусской ССР Николай Слюньков

Бывший первый секретарь Коммунистической партии Белорусской ССР Николай Слюньков умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Коммунистической партии республики.

Слюньков родился в местечке Городец Гомельской области 26 апреля 1929 года. В 1972–1974 годах он занимал должность первого секретаря Минского горкома Компартии. В 1974–1983 годах был заместителем председателя Госплана СССР в Москве. Первым секретарём ЦК Коммунистической партии Белоруссии Слюньков был в 1983–1987 годах. А с 1987 года по 1990-й являлся секретарём ЦК КПСС.