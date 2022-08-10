Клинический психолог назвала пять причин отложить поход в школу ещё на год

Дети обычно поступают в школу с шести с половиной лет, поскольку считается, что к этому возрасту ребёнок становится готов к школе прежде всего физиологически. Об этом в беседе с Лайфом рассказала клинический психолог, нейропсихолог сервиса для мониторинга здоровья Budu Алевтина Кузьмина. Она отметила, что в более раннем возрасте малыши ещё не могут усваивать информацию в объёмах, необходимых для первоклассника, поэтому, пока чадо не достигло шести с половиной лет, спешить с зачислением в школу точно не стоит.

На что обратить внимание родителям будущего первоклассника 1. Фактор возраста (лучше, если ребёнок будет старше шести с половиной лет) 2. Эмоциональная готовность (поход в школу — не наказание, а долгожданное событие в жизни малыша) 3. Интеллектуальное развитие (ребёнок воспринимает и запоминает информацию) 4. Самостоятельность (ваш первоклассник сам собирает портфель, не заблудится в школе и сможет оплатить обед) 5. Мелкая моторика (ребёнок правильно держит в руке ручку, кисточку и карандаш) Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Да и в целом, как отмечает эксперт, с решением поменять сад на школу лучше не спешить. Ребёнок должен эмоционально "созреть" и не воспринимать приход в первый класс как наказание. Родители не должны забывать, что готовность к школе — это понятие комплексное. Если ребёнок может читать, считать и писать в четыре года, это не означает, что он готов к школе. И наоборот, если ребёнок в шесть лет не читает, не считает и не пишет, по закону он может быть зачислен в первый класс.

"Во-вторых, прежде чем принимать решение о зачислении ребёнка в школу, необходимо обратить внимание на его интеллектуальную [зрелость]: развитие функций внимания, памяти и мышления. Ребёнок должен быть готов к целенаправленной самостоятельной деятельности, восприятию инструкций от взрослого человека", — объясняет собеседница Лайфа.

Важную роль, по словам Кузьминой, играет навык самообслуживания. Современные дети в первом классе зачастую не могут делать самые простые вещи: самостоятельно приготовить учебное место, переодеться на урок физкультуры, завязать шнурки, разложить учебные принадлежности на столе. Не менее важно обратить внимание на то, как ваш ребёнок ведёт себя в детском коллективе, готов ли он воспринимать правила, принятые в школе.

"Если у ребёнка имеются выраженные трудности, например он не может усидеть на месте, не может адекватно коммуницировать со сверстниками или принимать правила, нужно задаться вопросом, почему так происходит. Важно понять, происходило ли это всегда или проблема появилась недавно", — обращает внимание нейропсихолог.

Ещё один момент, на который важно обратить внимание, — подготовленность руки к письму. У плохого почерка или быстрой усталости от письма могут быть самые разные причины, в том числе медицинского характера: например, неврологические особенности, когда недостаточно тонуса в верхней конечности.

"Причиной также может быть лень или избегание деятельности, способствующей формированию мелкой моторики. Для примера: сейчас многие дети предпочитают играть в гаджеты вместо пластилина, как правило потому, что так проще для родителей — мультики в планшете не требуют вовлечения взрослых в игру — и веселее для ребёнка. К сожалению, некоторые родители это поддерживают. Существует некий педагогический миф, что ребёнку всегда должно быть весело. Безусловно, по такой логике пластилин всегда проиграет планшету или смартфону", — заключила она.