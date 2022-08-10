В парижском аэропорту полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом

Во Франции в аэропорту Шарль-де-Голль неизвестный угрожал полицейским ножом. Чтобы обезвредить мужчину, правоохранители открыли огонь. В результате злоумышленник был ранен в живот, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к следствию.

"Сцена произошла сегодня утром в общественной зоне терминала 2F. Правоохранители неоднократно обращались к мужчине без определённого места жительства, вооружённому ножом, с просьбой положить оружие, но безрезультатно", — рассказал собеседник канала.

После того как полицейские открыли огонь, мужчина стал к ним приближаться. В этот момент пуля попала ему в живот, в результате злоумышленник скончался.