Украине терять нечего, поэтому она может устроить всё что угодно, даже ядерную катастрофу. А это напрямую угрожает европейской безопасности, если учесть, что украинские власти затаили обиду на ЕС из-за якобы недостаточной финансовой поддержки. Так сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала Лайфу призыв США вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС.

"МАГАТЭ должно принять все меры, чтобы лишить Украину доступа ко всем ядерным объектам. Я думаю, Европа была бы заинтересована вместе с Россией объединиться, чтобы защитить себя и своё будущее. Верить сегодня Украине нельзя. Это страна, которая фактически развалилась полностью на осколки", — отметила она.

Сенатор добавила, что нынешняя Украина — это террорист, что доказали недавние обстрелы со стороны ВСУ Запорожской АЭС. Ковитиди также напомнила, как в 2015 году в результате теракта украинской стороной были взорваны линии электропередачи в Херсонской области. Из-за этого произошла аварийная остановка двух атомных электростанций. Поэтому ядерные реакторы, которые находятся на территории Украины, сейчас чрезвычайно опасны, уверена парламентарий. Она отметила необходимость принять меры, чтобы Киев не совершил непоправимых ошибок.