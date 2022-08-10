Китай не исключил силового варианта воссоединения с Тайванем
Китай будет искать возможные пути мирного воссоединения с Тайванем, но не откажется от силового варианта решения данного вопроса. Об этом говорится в белой книге "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху", опубликованной Канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР и пресс-канцелярией Госсовета.
"Попытки добиться независимости Тайваня лишь подтолкнут остров в пучину катастрофы и нанесут серьёзный вред тайваньским соотечественникам. Для защиты общих интересов китайской нации, в том числе тайваньских соотечественников, мы должны решительно противостоять расколу и независимости Тайваня, а также способствовать мирному воссоединению родины", — сказано в книге.
В материале указано, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР, затрагивающим его интересы. Пекин не потерпит никакого стороннего вмешательства. В книге подчёркивается, что "применение силы было бы последним средством в ситуации, когда нет другого выбора".
Напомним, в эти дни Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это связано с недавним визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. После её посещения острова в Китае анонсировали регулярные учения армии страны к востоку от так называемой серединной линии Тайваньского пролива. Власти острова в свою очередь ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами 9 и 11 августа.
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