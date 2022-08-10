Китай не исключил силового варианта воссоединения с Тайванем

Китай будет искать возможные пути мирного воссоединения с Тайванем, но не откажется от силового варианта решения данного вопроса. Об этом говорится в белой книге "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху", опубликованной Канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР и пресс-канцелярией Госсовета.

"Попытки добиться независимости Тайваня лишь подтолкнут остров в пучину катастрофы и нанесут серьёзный вред тайваньским соотечественникам. Для защиты общих интересов китайской нации, в том числе тайваньских соотечественников, мы должны решительно противостоять расколу и независимости Тайваня, а также способствовать мирному воссоединению родины", — сказано в книге.