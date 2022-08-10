В Закарпатье заявили о риске продажи украинской земли неизвестным юрлицам

Ещё до отмены моратория на продажу украинской сельскохозяйственной земли некоторые крупные компании, чья история владения не до конца ясна, арендовали угодья на сотни тысяч гектаров. Об этом заявил председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович в интервью местному агентству V4.

По его словам, эти фирмы с 2024 года будут иметь преимущественное право покупки земли. Кроме того, ещё до отмены моратория сельхозугодья разрешалось сдавать в аренду на срок до 49 лет, из-за чего таких земель оказалось сотни тысяч гектаров.

"Вообще, в договорах прописано преимущественное право покупки, и с 2024 года по закону преимущественное право покупки земель будет у арендаторов. Однако это такие огромные компании, что невозможно узнать, какова их история владения", — сказал Брензович, добавив, что украинская общественность выступала против данного закона, однако мораторий всё же был снят.