В Закарпатье заявили о риске продажи украинской земли неизвестным юрлицам
V4: Землю на Украине с 2024 года смогут купить компании неизвестных владельцев
Ещё до отмены моратория на продажу украинской сельскохозяйственной земли некоторые крупные компании, чья история владения не до конца ясна, арендовали угодья на сотни тысяч гектаров. Об этом заявил председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович в интервью местному агентству V4.
По его словам, эти фирмы с 2024 года будут иметь преимущественное право покупки земли. Кроме того, ещё до отмены моратория сельхозугодья разрешалось сдавать в аренду на срок до 49 лет, из-за чего таких земель оказалось сотни тысяч гектаров.
"Вообще, в договорах прописано преимущественное право покупки, и с 2024 года по закону преимущественное право покупки земель будет у арендаторов. Однако это такие огромные компании, что невозможно узнать, какова их история владения", — сказал Брензович, добавив, что украинская общественность выступала против данного закона, однако мораторий всё же был снят.
Напомним, в апреле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает внедрение рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Согласно документу, с 1 июля 2021 года только граждане Украины могут приобретать право собственности на земельные участки площадью до 100 гектаров, а с 1 января 2024-го такую возможность получат и компании, владельцами которых являются граждане Незалежной. Они смогут покупать до десяти тысяч гектаров земли.
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