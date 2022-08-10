Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Крыму выросло до 13
Количество жителей, пострадавших в результате взрывов на аэродроме в районе крымского посёлка Новофёдоровка, выросло до 13. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
"По состоянию на 08:30 10 августа 2022 г. в результате происшествия в пгт Новофёдоровка Сакского района пострадали 13 человек и один человек погиб", — говорится в телеграм-канале министерства.
Уточняется, что десяти пострадавшим была оказана помощь в Сакской районной больнице на амбулаторном этапе. Ещё двое раненых самостоятельно обратились в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6. После получения помощи они отправились домой.
Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших.
LIFE