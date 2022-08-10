Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Крыму выросло до 13

Количество жителей, пострадавших в результате взрывов на аэродроме в районе крымского посёлка Новофёдоровка, выросло до 13. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

"По состоянию на 08:30 10 августа 2022 г. в результате происшествия в пгт Новофёдоровка Сакского района пострадали 13 человек и один человек погиб", — говорится в телеграм-канале министерства.