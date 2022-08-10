НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 августа, 05:26

В Японии назначили нового министра по вопросу экономических связей с Россией

<p>Министр по вопросу экономических связей Японии и России Ясутоси Нисимура. Обложка ©<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Yasutoshi_Nishimura#/media/File:Yasutoshi_Nishimura_20200916.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikipedia</a></p>

Министр по вопросу экономических связей Японии и России Ясутоси Нисимура. Обложка © Wikipedia

Новым министром по вопросу экономических связей Японии и России назначен Ясутоси Нисимура. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, который продолжит исполнять обязанности после роспуска правительства.

Помимо него посты также сохранили министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, глава Минфина Сюнъити Судзуки, а также министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива.

"Главой МИД остаётся Ёсимаса Хаяси. Свои портфели в правительстве также сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто, а также министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива, который по совместительству занимает недавно созданную должность ответственного за продвижение стартапов и возглавляет штаб по борьбе с распространением коронавируса", — сказал Мацуно, также озвучив новый список министров.

"Преуспели только в эскалации": В США призвали Пелоси уйти в отставку после слов о необходимости "вырыть яму" до Китая

"Преуспели только в эскалации": В США призвали Пелоси уйти в отставку после слов о необходимости "вырыть яму" до Китая

Напомним, несколько часов назад Правительство Японии в полном составе подало в отставку. Это произошло перед перестановками в кабмине, которые премьер страны Фумио Кисида проводит на фоне снижения уровня поддержки со стороны населения. Все члены правительства подали соответствующие заявления на экстренном заседании.

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров