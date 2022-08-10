В Японии назначили нового министра по вопросу экономических связей с Россией
Министр по вопросу экономических связей Японии и России Ясутоси Нисимура. Обложка © Wikipedia
Новым министром по вопросу экономических связей Японии и России назначен Ясутоси Нисимура. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, который продолжит исполнять обязанности после роспуска правительства.
Помимо него посты также сохранили министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, глава Минфина Сюнъити Судзуки, а также министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива.
"Главой МИД остаётся Ёсимаса Хаяси. Свои портфели в правительстве также сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто, а также министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива, который по совместительству занимает недавно созданную должность ответственного за продвижение стартапов и возглавляет штаб по борьбе с распространением коронавируса", — сказал Мацуно, также озвучив новый список министров.
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Напомним, несколько часов назад Правительство Японии в полном составе подало в отставку. Это произошло перед перестановками в кабмине, которые премьер страны Фумио Кисида проводит на фоне снижения уровня поддержки со стороны населения. Все члены правительства подали соответствующие заявления на экстренном заседании.