Мужчина поприсутствовал на собственных поминках, а затем умер

Канадец из города Эксетер повеселился на собственных поминках, а затем умер. Об этом написал портал The London Free Press.

Медики диагностировали у 67-летнего Рона Рейдера рак поджелудочной железы и заявили, что операцию делать слишком поздно. Канадцу назначили паллиативный уход. Умирающий обратился к своим детям, заявив, что хочет прийти на собственные похороны.

"Если этого не миновать и придут люди, я тоже хочу присутствовать", — попросил Рон.

Детей мужчины не удивило его желание, так как Рейдер всегда любил делать всё по-своему. Канадец связался с директором похоронного бюро и заказал собственные поминки, на которых он смог бы присутствовать ещё до смерти. Директор похоронного агентства удивился, заметив, что это первый подобный заказ за 140 лет работы его конторы. На похороны помимо самого Рейдера пришло более 350 человек. Среди них были друзья, родственники, знакомые и даже члены хоккейной команды, в которой Рон давно играл.

Рон Рейдер скончался в окружении семьи спустя девять дней после вечеринки.