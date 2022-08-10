Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Правительство Японии в полном составе подало в отставку. Это произошло перед перестановками в кабмине, которые премьер страны Фумио Кисида проводит на фоне снижения уровня поддержки со стороны населения.

Все члены правительства подали соответствующие заявления на экстренном заседании 10 августа. Канцелярия премьера сообщила, что он эти отставки принял. Новый кабмин должен быть объявлен в ближайшие часы, сообщает агентство Киодо.

Уход кабинета министров в отставку в полном составе является необходимой процедурой для перестановок. Министры после подачи в отставку будут формально исполнять свои обязанности до момента формирования нового правительства.