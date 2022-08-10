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10 августа, 04:08

Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Правительство Японии в полном составе подало в отставку. Это произошло перед перестановками в кабмине, которые премьер страны Фумио Кисида проводит на фоне снижения уровня поддержки со стороны населения.

Все члены правительства подали соответствующие заявления на экстренном заседании 10 августа. Канцелярия премьера сообщила, что он эти отставки принял. Новый кабмин должен быть объявлен в ближайшие часы, сообщает агентство Киодо.

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Уход кабинета министров в отставку в полном составе является необходимой процедурой для перестановок. Министры после подачи в отставку будут формально исполнять свои обязанности до момента формирования нового правительства.

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Ранее, напомним, премьер Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на открытии внеочередной сессии парламента, заявил, что его страна будет стремиться всесторонне развивать отношения с Россией в рамках позиции Токио о решении территориальной проблемы.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Дмитрий Алексиевич

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