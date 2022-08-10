Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел "звезду на краю Вселенной"

Орбитальная инфракрасная обсерватория "Джеймс Уэбб" засняла объект "Эарендиль" или WHL0137-LS. Учёные считают её самой удалённой от Земли звездой. Об этом пишет The Daily Mail.

"Эарендиль" существовала, когда возраст Вселенной составлял около 900 миллионов лет. Свет от звезды добирался до Земли почти 13 миллиардов лет. Приборы NIRCam и NIRSpec, функционирующие в ближнем инфракрасном диапазоне, помогли "Джеймсу Уэббу" собрать данные об объекте.