Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел "звезду на краю Вселенной"
Орбитальная инфракрасная обсерватория "Джеймс Уэбб" засняла объект "Эарендиль" или WHL0137-LS. Учёные считают её самой удалённой от Земли звездой. Об этом пишет The Daily Mail.
"Эарендиль" существовала, когда возраст Вселенной составлял около 900 миллионов лет. Свет от звезды добирался до Земли почти 13 миллиардов лет. Приборы NIRCam и NIRSpec, функционирующие в ближнем инфракрасном диапазоне, помогли "Джеймсу Уэббу" собрать данные об объекте.
После их анализа астрономы сделают выводы, были ли справедливы их предварительные выводы о звезде. "Эарендиль" впервые заметил телескоп "Хаббл" ещё весной 2022 года. Но её статус космического объекта могло подтвердить только мощное астрономическое устройство.
Ранее Лайф выяснял, что телескоп James Webb "увидел" в далёком прошлом. NASA недавно опубликовало серию фото Вселенной, снятых с его помощью. Эти снимки поражают качеством разрешения и производят неизгладимое впечатление своей красотой. Первое фото было сделано 12 июля.