Появились подробности отравления трёх детей под Саратовом
У отравившей дочь и троих внуков россиянки было нестабильное психологическое состояние
Обвиняемая в убийстве троих малолетних внуков и дочери-инвалида в Саратовской области, предположительно, страдала нестабильным психологическим состоянием после смерти супруга, а также из-за ряда бытовых проблем. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА "Новости".
"У обвиняемой, вероятно, было нестабильное психологическое состояние после смерти супруга и на фоне накопившихся бытовых конфликтов. Женщине будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", — сказал собеседник агентства.
О гибели трёхлетнего мальчика и пятилетней девочки в селе Александровка Марксовского района Саратовской области стало известно в декабре прошлого года, их семилетнего брата и 23-летнюю тётю госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Позже они также скончались.
Вскоре была задержана 49-летняя женщина, оказавшаяся бабушкой маленьких детей и матерью девушки-инвалида. Она рассказала, как отравила дочь и внуков. Женщина подмешала им в суп отравляющее вещество, которое взяла из бардачка в машине у покойного мужа. Женщина арестована, против неё возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.