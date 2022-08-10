Появились подробности отравления трёх детей под Саратовом

Обвиняемая в убийстве троих малолетних внуков и дочери-инвалида в Саратовской области, предположительно, страдала нестабильным психологическим состоянием после смерти супруга, а также из-за ряда бытовых проблем. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА "Новости".

"У обвиняемой, вероятно, было нестабильное психологическое состояние после смерти супруга и на фоне накопившихся бытовых конфликтов. Женщине будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", — сказал собеседник агентства.

О гибели трёхлетнего мальчика и пятилетней девочки в селе Александровка Марксовского района Саратовской области стало известно в декабре прошлого года, их семилетнего брата и 23-летнюю тётю госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Позже они также скончались.