СМИ узнали о "слежке" вертолётов из Литвы за российскими поездами

Литовские вертолёты сопровождают многие российские поезда, которые следуют в Калининградскую область, — это связано с "опасениями" за Сувалкский коридор, заявил обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклз.

Так, в Министерстве внутренних дел Литвы изданию сообщили, что по сравнению с 2020 годом пограничники в четыре раза увеличили количество патрульных вылетов. Вертолёты сопровождают российские поезда, чтобы удостовериться, что те не остановятся и "с них не станут ничего сгружать или загружать", пишет Майклз.

По его словам, НАТО обеспокоено будущим польско-литовского пограничного региона, находящегося между Калининградской областью и Белоруссией. Тревожные настроения отпугивают многих туристов, что негативно сказывается на польских бизнесменах в Сувалках, и пугают инвесторов.

"Мэр города Чеслав Ренкевич рассказал президенту Польши Анджею Дуде, что местным компаниям, занимающимся производством пиломатериалов, мебели и прочего, вскоре может потребоваться господдержка", — пишет обозреватель WSJ.

При этом экс-заместитель мэра Сувалок Ева Сидорек утверждает, что в других районах Польши думают, будто в Сувалкском коридоре "уже идут бои".