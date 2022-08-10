"Запад сошёл с ума": Словацкий политик рассказал, по кому на самом деле бьют санкции
Экс-премьер Словакии Фицо обвинил Запад в безумии из-за санкций против России
Санкции против России не работают и наносят ущерб другим странам — например, Словакии. Об этом заявил бывший премьер-министр страны, лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо. Запад, по мнению политика, "сошёл с ума" в зацикленности на антироссийских ограничениях.
"Санкции не работают. Более всего они наносят ущерб таким странам, как Словакия. Запад совершенно сошёл с ума", — негодует Фицо.
Примером неэффективности санкций экс-премьер назвал остановку транзита российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба". По его словам, не Россия, а Украина прекратила поставки нефти по южной ветке нефтепровода в Центральную Европу. При этом Фицо отметил, что Москва ещё в июле заплатила за транзит нефти в августе, тем не менее Киев не принял платежи, ссылаясь на западные санкции против Москвы.
А Лайф напоминает, что Украина остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Это произошло из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит газа через территорию Незалежной продолжается. "Газпром" каждые сутки поставляет в Европу около 41,1 миллиона кубометров топлива через газоизмерительную станцию "Суджа", а вот транзит через станцию "Сохрановка" Украина прекратила.
* Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
ТАСС / ЕРА / JAKUB GAVLAK