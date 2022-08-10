"Запад сошёл с ума": Словацкий политик рассказал, по кому на самом деле бьют санкции

Санкции против России не работают и наносят ущерб другим странам — например, Словакии. Об этом заявил бывший премьер-министр страны, лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо. Запад, по мнению политика, "сошёл с ума" в зацикленности на антироссийских ограничениях.

Примером неэффективности санкций экс-премьер назвал остановку транзита российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба". По его словам, не Россия, а Украина прекратила поставки нефти по южной ветке нефтепровода в Центральную Европу. При этом Фицо отметил, что Москва ещё в июле заплатила за транзит нефти в августе, тем не менее Киев не принял платежи, ссылаясь на западные санкции против Москвы.