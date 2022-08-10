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10 августа, 01:19

В Китае раскрыли главный военный козырь Путина против США

Baijiahao: Путин показал такой козырь, который заставит США понервничать

Президент России Владимир Путин продемонстрировал Вашингтону военный козырь, который заставил американцев занервничать. Об этом пишет китайское издание Baijiahao. Речь идёт о гиперзвуковой ракете "Циркон", и именно её в Китае прозвали "главным козырем" Москвы против Соединённых Штатов.

"Россия показала "меч", и Путин напрямую "обнажил" свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон", — пишут авторы публикации.

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Китайские журналисты подчёркивают, что гиперзвуковая ракета является убийственным оружием Вооружённых сил РФ, у которого нет аналогов в мире. Ни одна армия до сих пор не придумала систем, которые были бы способны перехватить ракету, перемещающуюся со скоростью до 9 Махов, пишет газета.

В статье напоминается, что дальность полёта "Циркона" — тысяча километров. Если в нейтральных водах в 400 километрах от побережья США российские военные развернут оснащённые ракетами субмарины, то "Циркон" без проблем "дотянется" до Вашингтона. Издание уточняет: чтобы ударить по американской столице, потребуется всего четыре минуты.

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А ранее, напомним, слова Владимира Путина о скорых поставках в ВС России гиперзвуковых комплексов "Циркон" вызвали панику и в Великобритании. Аналитик The Mirror Дуглас Пейшент отмечал, что при своей скорости эти ракеты способны долететь до Лондона за пять минут.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дмитрий Алексиевич

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