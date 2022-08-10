НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 августа, 00:21

"Начал много говорить о Зеленском": Стивен Сигал представил свою версию бойни в Еленовке

Сигал назвал причину удара по СИЗО в Еленовке и намеревается снимать об этом фильм

Актёр Стивен Сигал поделился своей версией по поводу того, кому могла быть выгодна гибель военнопленных в Еленовке. В настоящий момент он находится в Донбассе, где снимает документальное кино о конфликте в регионе. Кадры из фильма появились в телеграм-канале "Соловьёв Live".

Кадры из документального фильма Стивена Сигала. Видео © "Соловьёв Live"

Сигал обратил внимание на тот факт, что один из убитых является нацистом, который, по его словам, только начал "много говорить о Зеленском", и что украинский президент несёт ответственность за приказы "о пытках и других зверствах", которые нарушают не только Женевскую конвенцию о войне, но и являются преступлениями против человечества.

Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях в Донбассе

Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях в Донбассе

"Таким образом, Зеленский был замешан в преступлениях против человечности. Интересно, поэтому его взорвали, убили? Просто интересно…" — весьма прозрачно высказался актёр.

Напомним, в рамках пребывания в Донбассе Сигал посетил тот самый обстрелянный следственный изолятор в Еленовке под Донецком, где содержались военнопленные из Мариуполя, в том числе — члены нацбатальона "Азов"*. Об этом сообщил российский журналист Владимир Соловьёв.

В Минобороны РФ ранее официально подтвердили, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по СИЗО в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов.

МО РФ: После удара ВСУ в Еленовке убиты и ранены большинство находившихся там украинцев

МО РФ: После удара ВСУ в Еленовке убиты и ранены большинство находившихся там украинцев

* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Telegram / "Соловьёв Live"

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров