Актёр Стивен Сигал поделился своей версией по поводу того, кому могла быть выгодна гибель военнопленных в Еленовке. В настоящий момент он находится в Донбассе, где снимает документальное кино о конфликте в регионе. Кадры из фильма появились в телеграм-канале "Соловьёв Live".

Кадры из документального фильма Стивена Сигала. Видео © "Соловьёв Live"

Сигал обратил внимание на тот факт, что один из убитых является нацистом, который, по его словам, только начал "много говорить о Зеленском", и что украинский президент несёт ответственность за приказы "о пытках и других зверствах", которые нарушают не только Женевскую конвенцию о войне, но и являются преступлениями против человечества.

"Таким образом, Зеленский был замешан в преступлениях против человечности. Интересно, поэтому его взорвали, убили? Просто интересно…" — весьма прозрачно высказался актёр.

Напомним, в рамках пребывания в Донбассе Сигал посетил тот самый обстрелянный следственный изолятор в Еленовке под Донецком, где содержались военнопленные из Мариуполя, в том числе — члены нацбатальона "Азов"*. Об этом сообщил российский журналист Владимир Соловьёв.