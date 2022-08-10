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9 августа, 23:38

Пасечник: Киев затопил шахты на ранее подконтрольных ему территориях ЛНР

Киев на ранее подконтрольных ему территориях ЛНР затопил практически все шахты, об этом на встрече с иностранными журналистами заявил глава республики Леонид Пасечник.

"На освобождённых территориях те шахты, которые действовали [до 2014 года], — "Золотое", "Горское" — такие объединения, в которые входили шахты, они практически все затоплены. Причём затоплены они уже выше точки невозврата", цитирует Пасечника РИА "Новости".

Более 30 горняков заблокированы в шахте Донецка из-за обстрелов ВСУ

Более 30 горняков заблокированы в шахте Донецка из-за обстрелов ВСУ

Глава ЛНР добавил, что даже если сейчас начать откачивать воду, то возможности запустить эти шахты практически не будет.

Лайф сообщал ранее, что 72 горняка застряли под землёй из-за атаки ВСУ по Донецку. Без напряжения остались шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова. В последней на момент отключения электроэнергии трудилось пять человек.

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ТАСС / Виктор Драчев

Юлия Коновалова

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