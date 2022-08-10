Пасечник: Киев затопил шахты на ранее подконтрольных ему территориях ЛНР
Киев на ранее подконтрольных ему территориях ЛНР затопил практически все шахты, об этом на встрече с иностранными журналистами заявил глава республики Леонид Пасечник.
"На освобождённых территориях те шахты, которые действовали [до 2014 года], — "Золотое", "Горское" — такие объединения, в которые входили шахты, они практически все затоплены. Причём затоплены они уже выше точки невозврата", — цитирует Пасечника РИА "Новости".
Глава ЛНР добавил, что даже если сейчас начать откачивать воду, то возможности запустить эти шахты практически не будет.
Лайф сообщал ранее, что 72 горняка застряли под землёй из-за атаки ВСУ по Донецку. Без напряжения остались шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова. В последней на момент отключения электроэнергии трудилось пять человек.
ТАСС / Виктор Драчев