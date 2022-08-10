В канализационном колодце под Белгородом погибли трое рабочих

Трое рабочих погибли при выполнении работ по замене насоса в канализационном колодце в Белгородской области. Ещё один человек находится в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Три человека погибли и один находится в тяжёлом состоянии в больнице. ЧП сегодня [9 августа] произошло в Ровеньках. Здесь бригада рабочих [организации] "Экологические системы" меняла насос в канализационном колодце", — написал он в своём телеграм-канале.

Как уточнил Гладков, в процессе работы у одного сотрудника повредился противогаз, второй рабочий, оказывая помощь без средств защиты, получил ожог дыхательных путей. Также для оказания помощи в колодец спустились ещё двое рабочих.

"Все трое надышались аммиачными парами, что привело к их гибели. Одного из ребят доставили в больницу, за его жизнь и здоровье борются медики", — сообщил губернатор.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи. По факту ЧП уже проводится проверка.