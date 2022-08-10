В Белом доме призвали Россию отдать Запорожскую АЭС под контроль Киева

Вашингтон призывает Москву вернуть Киеву полный контроль над Запорожской АЭС, а также над другими ядерными объектами Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними и вернуть полный контроль Украине", — сказала она на брифинге, передаёт РИА "Новости".

Как отметила Карин Жан-Пьер, Соединённые Штаты высоко ценят "приверженность властей Украины поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях".