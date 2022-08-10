В Белом доме призвали Россию отдать Запорожскую АЭС под контроль Киева
Вашингтон призывает Москву вернуть Киеву полный контроль над Запорожской АЭС, а также над другими ядерными объектами Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними и вернуть полный контроль Украине", — сказала она на брифинге, передаёт РИА "Новости".
Как отметила Карин Жан-Пьер, Соединённые Штаты высоко ценят "приверженность властей Украины поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях".
Напомним, 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы, и расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком не превысило 400 метров. В Минобороны РФ назвали обстрел этого объекта "актом ядерного терроризма". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о надежде России на то, что страны Запада смогут воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы остановить обстрел Запорожской АЭС.
Между тем военный эксперт Игорь Никулин предупредил, что обстрелы украинскими военными ЗАЭС могут обернуться катастрофой, сопоставимой с событиями в Чернобыле, если там взорвётся реактор. Он уточнил, что в зоне поражения окажется Днепр и другие крупные водные артерии.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ