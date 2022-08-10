Глава "Булгаргаза" не поверил официальному письму "Газпрома"

Директор "Булгаргаза" Людмил Йоцов воспринял как шутку официальное письмо компании "Газпром экспорт" об оплате газа из России в рублях. Об этом он признался на заседании Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЕВР), где обсуждалось предложение организации увеличить стоимость газа в августе сразу на 60%.

"Верили, что поставки газа для нас не будут остановлены, потому что мы заплатили за него в долларах 26 апреля. Думали, что всё это шутка", — сказал Йоцов, отвечая на вопросы председателя КЕВР Ивана Иванова.

Глава КЕВР между тем отметил, что ответственность в этом случае должен нести только глава "Булгаргаза". По словам Иванова, "Булгаргаз" был предупреждён, и директор должен был искать дополнительные возможности прямых поставок, сообщает ТАСС.