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9 августа, 21:54

Глава "Булгаргаза" не поверил официальному письму "Газпрома"

Директор "Булгаргаза" Йоцов принял за шутку письмо "Газпрома" об оплате российского газа в рублях

Директор "Булгаргаза" Людмил Йоцов воспринял как шутку официальное письмо компании "Газпром экспорт" об оплате газа из России в рублях. Об этом он признался на заседании Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЕВР), где обсуждалось предложение организации увеличить стоимость газа в августе сразу на 60%.

"Верили, что поставки газа для нас не будут остановлены, потому что мы заплатили за него в долларах 26 апреля. Думали, что всё это шутка", — сказал Йоцов, отвечая на вопросы председателя КЕВР Ивана Иванова.

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Глава КЕВР между тем отметил, что ответственность в этом случае должен нести только глава "Булгаргаза". По словам Иванова, "Булгаргаз" был предупреждён, и директор должен был искать дополнительные возможности прямых поставок, сообщает ТАСС.

Ранее, напомним, сообщалось, что болгарский "Булгаргаз" ведёт переписку с "Газпромом" о возможности возобновления поставок топлива. Об этом заявил председатель совета директоров компании Иван Топчийски. Он допустил, что российская сторона теоретически сможет "изменить свои условия".

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ANATOLY MALTSEV

Юлия Коновалова

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