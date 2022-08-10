Болгария не против снова покупать газ у России

Кабмин Болгарии рассматривает возможность возобновления поставок российского природного газа. Об этом заявил министр энергетики технического правительства страны Росен Христов.

"Мы правительство технократов, мы рассматриваем все варианты, включая возобновление поставок от "Газпрома". В качестве приоритета мы смотрим на альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мёрзнуть зимой", — сказал чиновник в эфире телеканала bTV.

Ранее правительство бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова заключило соглашение о поставках сжиженного природного газа из США. Речь шла о семи танкерах с СПГ. При этом в Софии заявляли, что этого всё равно будет недостаточно.