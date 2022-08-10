Болгария не против снова покупать газ у России
Министр энергетики Болгарии Христов не исключил возобновления поставок газа от "Газпрома"
Кабмин Болгарии рассматривает возможность возобновления поставок российского природного газа. Об этом заявил министр энергетики технического правительства страны Росен Христов.
"Мы правительство технократов, мы рассматриваем все варианты, включая возобновление поставок от "Газпрома". В качестве приоритета мы смотрим на альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мёрзнуть зимой", — сказал чиновник в эфире телеканала bTV.
Ранее правительство бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова заключило соглашение о поставках сжиженного природного газа из США. Речь шла о семи танкерах с СПГ. При этом в Софии заявляли, что этого всё равно будет недостаточно.
Как заметил Христов, Болгария в настоящее время стремится обеспечить поставки топлива до конца отопительного сезона, в идеале — до конца следующего года. Переговоры по долгосрочным контрактам лягут на новый кабмин.
Напомним, "Газпром" полностью приостановил поставки газа в Болгарию из-за неоплаты топлива в рублях. Позже власти Болгарии решили подумать над оплатой ещё раз и поднять эту тему на совещании с Еврокомиссией. Россия, в свою очередь, готова возобновить поставки газа в Болгарию при соответствующей оплате.
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