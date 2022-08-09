Два иностранных корабля с продовольствием покинули украинский порт

Ещё два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию в рамках "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины". Всего за август из украинских портов вышли 12 судов, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 9 августа 2022 года из порта Черноморска осуществлён выход сухогрузов "Оушен Лион" (Либерия, груз — кукуруза) и "Рахми Яджи" (Турция, груз — мука). Всего с 1 августа 2022 года из украинских портов вышли 12 судов, вывезено 375 131 тонна продовольствия, в том числе: 307 831 тонна кукурузы, 6000 тонн подсолнечного масла, 50 300 тонн муки, 11 000 тонн сои", — сказал генерал.