Путин назвал Седьмую Ленинградскую симфонию Шостаковича примером большого искусства

Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича является примером большого искусства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам концерта на стрелке Васильевского острова в Петербурге, посвящённого 80-летию блокадной премьеры этой композиции.

Обращение Владимира Путина. Видео © LIFE

Как отметил глава государства, спустя многие десятилетия Седьмая симфония Шостаковича вызывает в каждом поколении самые сильные чувства, среди которых — горечь потерь и радость победы, любовь к Родине и готовность её защищать.

"И это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы", — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, Седьмая симфония — одна из вершин мировой культуры, уникальная по содержанию и выразительности, легендарная историей своего создания, тем величайшим влиянием, которое она оказывает на чувства, надежды и судьбы людей.

"Ровно 80 лет назад — 9 августа 1942 года — состоялась самая главная премьера этого гениального произведения. К тому времени оно уже прозвучало и в Советском Союзе, и за рубежом, но всё это не могло сравниться с масштабом и значением исполнения в блокадном Ленинграде", — сказал Путин.

Дата премьеры, напомнил он, была назначена на тот день, когда нацисты собирались праздновать покорение города, но "их планы сломить ленинградцев изначально были обречены на провал". И как гимн мужеству и стойкости Ленинграда здесь зазвучала грандиозная музыка, которая воспевала подвиг людей, ту твердыню народного духа, которая была мощнейшим оружием ВОВ, подчеркнул президент.

Путин убеждён, что прямая трансляция концерта потрясла мир. Позади было 11 первых, самых трудных месяцев блокады. Но люди нашли в себе силы дать большой, настоящий концерт, исполнить новую симфонию, заявил российский лидер.

"Её музыкальные темы пронзительно рассказывали о тяжелейших испытаниях, о боли, о великой скорби. Но было в них главное — поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости", — заключил Путин.

9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде в зале городской филармонии сыграли Симфонию № 7 Дмитрия Шостаковича. Исполнил её оркестр Ленинградского радиокомитета. Позже она стала известна как "Ленинградская". Концерт и симфония стали символами сопротивления жителей блокадного города, борьбы с нацизмом.