Запад недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку все заявления киевских властей о скором контрнаступлении ВСУ оказались пустыми и не подкреплёнными делом. Об этом у себя в "Телеграме" написал военный эксперт Алексей Леонков. В качестве доказательства он привёл факты снижения объёма поставок западного оружия Киеву.

Так, власти США поставили 16 реактивных систем залпового огня HIMARS, хотя обещали 20. Кроме того, не объявлено о поставке дальнобойных ракет для этого комплекса, способных поражать цели на дальности до 300 километров. Леонков напомнил, что Вашингтон также временно отказывается от поставки Киеву обещанных истребителей F-16. А то, что временно, может стать постоянным, подчеркнул эксперт.

Он полагает, что ещё одним неблагоприятным знаком для Киева являются скандалы и разоблачения вокруг персоны Зеленского в западных СМИ. Причина, по мнению Леонкова, в том, что пошла четвёртая неделя объявленного Зеленским наступления на Херсон, но по факту "контрнаступления не наблюдается".

При этом страны Запада свою часть работы выполнили, добавил он. В частности, Украине поставлены противорадиолокационные авиационные ракеты AGM-88 HARM, Словакия передала 11 самолётов МиГ-29, а Польша — более 200 танков.

"Работа по подготовке контрнаступления была проведена. Силы и средства выделены, сроки (до сентября) обозначены. Результат — нулевой. Поэтому наезды на Зеленского со стороны западных СМИ и ограничения поставок вооружений неслучайны, это звенья одной цепи. Зеленский получил "чёрную метку", и его судьба предопределена", — огласил вердикт Леонков.