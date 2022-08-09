Скопинский маньяк не ночевал дома и будет за это наказан

"Сегодня Виктору Мохову был назначен административный арест на 10 суток за повторное несоблюдение административных ограничений, установленных судом. Проверкой было выявлено, что ночью он не находился дома", — приводит ТАСС заявление секретариата Рязанского областного суда.

В 2000 году Мохов похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, возвращавшихся с дискотеки в Рязани. Почти четыре года он держал пленниц в подземном бункере и постоянно насиловал. Елена беременела трижды и после так и не родила детей. Екатерина создала семью и написала книгу о жутком опыте. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.