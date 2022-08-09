Скопинский маньяк не ночевал дома и будет за это наказан
Скопинского маньяка Мохова арестовали на 10 суток за то, что не ночевал дома
Мировой суд судебного участка Скопинского районного суда Рязанской области арестовал Виктора Мохова, известного россиянам как скопинский маньяк, на 10 суток. Причиной стало неоднократное несоблюдение установленных судом административных требований. Оказалось, мужчина не ночевал дома.
"Сегодня Виктору Мохову был назначен административный арест на 10 суток за повторное несоблюдение административных ограничений, установленных судом. Проверкой было выявлено, что ночью он не находился дома", — приводит ТАСС заявление секретариата Рязанского областного суда.
Ранее Рязанский облсуд удовлетворил иск полиции, касающийся ужесточения мер административного надзора в отношении скопинского маньяка Виктора Мохова. Отныне мужчине запрещено подходить к образовательным организациям и детским больницам.
В 2000 году Мохов похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, возвращавшихся с дискотеки в Рязани. Почти четыре года он держал пленниц в подземном бункере и постоянно насиловал. Елена беременела трижды и после так и не родила детей. Екатерина создала семью и написала книгу о жутком опыте. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
Кадр из видео YouTube / Ксения Собчак