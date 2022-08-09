Захарова разнесла церемонию памяти жертв бомбардировки Хиросимы, где цитировали Толстого
Мемориальная церемония в Хиросиме, посвящённая 77-летию со дня атомной бомбардировки, превратилась в циничную попытку предать забвению пострадавших от США и дискредитировать Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова были опубликованы на сайте ведомства.
"На мероприятии, посвящённом страшнейшей в истории японского народа трагедии, её истинные виновники — США — даже не были упомянуты, а все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об "угрозе со стороны России" всему миру ядерным оружием. При этом тех, кто его в реальности применил, называли едва ли не "авангардом борьбы за мир", — заметила Захарова.
Она назвала неуместным цитирование высказываний великого русского писателя Льва Толстого и посоветовала вспомнить собственных классиков вроде Токутоми Рока, который ещё в 1903 году предрёк "гибель Японии".
Напомним, мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи процитировал русского писателя Льва Толстого, зачитывая декларацию мира в память о жертвах атомной бомбардировки. Он призвал вновь поразмыслить над словами: "На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твоё счастье".
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ