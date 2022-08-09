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9 августа, 19:04

Захарова разнесла церемонию памяти жертв бомбардировки Хиросимы, где цитировали Толстого

Мемориальная церемония в Хиросиме, посвящённая 77-летию со дня атомной бомбардировки, превратилась в циничную попытку предать забвению пострадавших от США и дискредитировать Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова были опубликованы на сайте ведомства.

"На мероприятии, посвящённом страшнейшей в истории японского народа трагедии, её истинные виновники — США — даже не были упомянуты, а все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об "угрозе со стороны России" всему миру ядерным оружием. При этом тех, кто его в реальности применил, называли едва ли не "авангардом борьбы за мир", заметила Захарова.

Она назвала неуместным цитирование высказываний великого русского писателя Льва Толстого и посоветовала вспомнить собственных классиков вроде Токутоми Рока, который ещё в 1903 году предрёк "гибель Японии".

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Напомним, мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи процитировал русского писателя Льва Толстого, зачитывая декларацию мира в память о жертвах атомной бомбардировки. Он призвал вновь поразмыслить над словами: "На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твоё счастье".

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Анатолий Симоненко

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