ФБР намеренно устроило обыск в поместье Трампа в его отсутствие
TMZ: Агенты ФБР специально обыскивали имение Трампа в его отсутствие
Агенты ФБР, которые проводили обыск в имении экс-президента США Дональда Трампа во Флориде, специально выбрали момент, когда политик находился в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники в правоохранительных органах.
Как уточнили собеседники портала, протокол подобных операций предусматривает, что лица, в отношении которых выписан ордер на обыск, сковываются наручниками. При этом речь идёт не о задержании, а скорее об ограничении действий. Они освобождаются только после окончания операции. В случае же с Трампом подобная конфронтация могла создать "крайне неловкую ситуацию" и привести к непредсказуемым политическим последствиям.
Как сообщил ранее сам бывший президент США, его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Трамп усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года и заявил, что США переживают "тёмные времена". Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства.
ТАСС / AP / Terry Renna