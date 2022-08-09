ФБР намеренно устроило обыск в поместье Трампа в его отсутствие

Агенты ФБР, которые проводили обыск в имении экс-президента США Дональда Трампа во Флориде, специально выбрали момент, когда политик находился в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники в правоохранительных органах.

Как уточнили собеседники портала, протокол подобных операций предусматривает, что лица, в отношении которых выписан ордер на обыск, сковываются наручниками. При этом речь идёт не о задержании, а скорее об ограничении действий. Они освобождаются только после окончания операции. В случае же с Трампом подобная конфронтация могла создать "крайне неловкую ситуацию" и привести к непредсказуемым политическим последствиям.