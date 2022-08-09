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9 августа, 18:39

Байден ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден на церемонии в Белом доме подписал протоколы о ратификации договорённостей о приёме в НАТО Финляндии и Швеции. Затем американский лидер призвал остальных членов альянса как можно скорее одобрить вступление Хельсинки и Стокгольма.

"Через несколько минут я подпишу <…> документы о ратификации. США станут 23-й страной НАТО, одобрившей членство Финляндии и Швеции... Я призываю оставшихся союзников как можно скорее завершить процесс ратификации", — сказал он и поставил свою подпись под документом.

Ранее сообщалось, что Сенат США принял резолюцию о ратификации документов о присоединении Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу. В соответствии с особенностями американского законодательства процедуру непосредственно ратификации выполняет президент страны, а Сенат даёт на это согласие.

Канада первой ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Канада первой ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Андрей Бражников

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