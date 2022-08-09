Байден ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Президент США Джо Байден на церемонии в Белом доме подписал протоколы о ратификации договорённостей о приёме в НАТО Финляндии и Швеции. Затем американский лидер призвал остальных членов альянса как можно скорее одобрить вступление Хельсинки и Стокгольма.
"Через несколько минут я подпишу <…> документы о ратификации. США станут 23-й страной НАТО, одобрившей членство Финляндии и Швеции... Я призываю оставшихся союзников как можно скорее завершить процесс ратификации", — сказал он и поставил свою подпись под документом.
Ранее сообщалось, что Сенат США принял резолюцию о ратификации документов о присоединении Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу. В соответствии с особенностями американского законодательства процедуру непосредственно ратификации выполняет президент страны, а Сенат даёт на это согласие.
Getty Images / Chip Somodevilla