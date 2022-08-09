Чехия ждёт возобновления поставок нефти через Украину в ближайшие дни

Прокачка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" и её поставки в Чехию должны возобновиться в ближайшие дни. Об этом пишет агентство ČTK, ссылаясь на компанию Mero, которая является владельцем и оператором чешского участка нефтепровода.

В настоящее время нефтеперерабатывающие предприятия республики снабжаются чёрным золотом в полном объёме. Нефть поступает из национальных хранилищ, в которых, по информации агентства, накоплено достаточное количество этого вида энергетического сырья. При этом вопрос о получении топлива из запасников госрезерва не рассматривается.