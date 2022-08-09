Чехия ждёт возобновления поставок нефти через Украину в ближайшие дни
СМИ: Поставки российской нефти в Чехию по "Дружбе" возобновятся в ближайшие дни
Прокачка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" и её поставки в Чехию должны возобновиться в ближайшие дни. Об этом пишет агентство ČTK, ссылаясь на компанию Mero, которая является владельцем и оператором чешского участка нефтепровода.
В настоящее время нефтеперерабатывающие предприятия республики снабжаются чёрным золотом в полном объёме. Нефть поступает из национальных хранилищ, в которых, по информации агентства, накоплено достаточное количество этого вида энергетического сырья. При этом вопрос о получении топлива из запасников госрезерва не рассматривается.
Как писал Лайф, Украина остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Это произошло из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL вызвалась взять на себя оплату транзита вместо РФ ради возобновления поставок по "Дружбе".
ТАСС / Руслан Шамуков