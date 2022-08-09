Число пострадавших в результате взрывов в Крыму достигло девяти

Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в крымской Новофёдоровке достигло девяти. Как сообщили в Минздраве республики, ещё два человека самостоятельно обратились к врачам.

"Количество пострадавших в результате происшествия в пгт Новофёдоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший по-прежнему один", — говорится в сообщении.