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9 августа, 18:22

Число пострадавших в результате взрывов в Крыму достигло девяти

Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в крымской Новофёдоровке достигло девяти. Как сообщили в Минздраве республики, ещё два человека самостоятельно обратились к врачам.

"Количество пострадавших в результате происшествия в пгт Новофёдоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший по-прежнему один", — говорится в сообщении.

Минздрав уточнил, что ещё двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6". Их состояние оценивается врачами как лёгкой степени тяжести, после оказания медпомощи пациентов отправили домой.

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Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Ранее сообщалось об одном погибшем и семи пострадавших.

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LIFE

Андрей Бражников

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