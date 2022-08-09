Лукашенко поручил за ночь найти замену тетрапаку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости найти замену тетрапаку в связи с дефицитом упаковок на предприятиях. Он отметил, что в условиях экономической "войны" нужно за сутки перестроиться на выпуск молочной продукции в другом виде.

"Они ж не едят тетрапак. Люди же едят то, что в тетрапаке. Так вы выйдите и скажите: "Люди добрые, да, пока у нас есть проблема с этим тетрапаком, покупайте, пожалуйста, тот же продукт, только в пакетах он будет", — заявил Лукашенко в ходе совещания в правительстве.

Президент отметил, что люди должны получить продукт, к которому они привыкли, независимо от упаковки. При этом министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло пояснил, что производственные линии необходимо перестроить. Однако белорусский лидер был непреклонен.

"Так война идёт. Перестройте за сутки, за ночь!" — заявил глава республики.

Министр же в ответ заверил, что будет сделано всё возможное для того, чтобы не потерять объём молока в торговых сетях.