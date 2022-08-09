МИД Китая ткнул носом США в их же карту военных объектов в Азии
МИД Китая показал карту военных объектов США в Азии
Карта многочисленных американских военных объектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обложка © Twitter / Lijian Zhao
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь поднял на смех попытку США пристыдить Пекин за "военное окружение" Тайваня. Об этом он написал в соцсетях, сопроводив свои слова картой с многочисленными американскими военными объектами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по "военному окружению", когда сами делают это", — подписал Чжао Лицзянь.
Ранее Китай объявил о проведении новых учений рядом с Тайванем. На этот раз целью армии страны будет подготовка к окружению и обороне острова.