МИД Китая ткнул носом США в их же карту военных объектов в Азии

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь поднял на смех попытку США пристыдить Пекин за "военное окружение" Тайваня. Об этом он написал в соцсетях, сопроводив свои слова картой с многочисленными американскими военными объектами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по "военному окружению", когда сами делают это", — подписал Чжао Лицзянь.