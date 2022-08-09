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9 августа, 18:32

МИД Китая ткнул носом США в их же карту военных объектов в Азии

МИД Китая показал карту военных объектов США в Азии

<p>Карта многочисленных американских военных объектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обложка © Twitter / Lijian Zhao</p>

Карта многочисленных американских военных объектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обложка © Twitter / Lijian Zhao

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь поднял на смех попытку США пристыдить Пекин за "военное окружение" Тайваня. Об этом он написал в соцсетях, сопроводив свои слова картой с многочисленными американскими военными объектами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по "военному окружению", когда сами делают это", — подписал Чжао Лицзянь.

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Ранее Китай объявил о проведении новых учений рядом с Тайванем. На этот раз целью армии страны будет подготовка к окружению и обороне острова.

Анатолий Симоненко

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