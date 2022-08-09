Аксёнов объявил жёлтый уровень террористической опасности в ряде округов Крыма

Жёлтый уровень террористической опасности объявляется в ряде городских округов Крыма до 24 августа. Об этом глава республики Сергей Аксёнов написал в своём телеграм-канале.

"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 9 августа 2022 года до 20:00 24 августа 2022 года высокий (жёлтый) уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", — говорится в сообщении.

Кроме того, данные меры будут действовать на объектах Министерства транспорта Крыма, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства здравоохранения, Министерства топлива и энергетики, Министерства промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.