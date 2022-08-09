Аксёнов объявил жёлтый уровень террористической опасности в ряде округов Крыма
Жёлтый уровень террористической опасности объявляется в ряде городских округов Крыма до 24 августа. Об этом глава республики Сергей Аксёнов написал в своём телеграм-канале.
"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 9 августа 2022 года до 20:00 24 августа 2022 года высокий (жёлтый) уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", — говорится в сообщении.
Кроме того, данные меры будут действовать на объектах Министерства транспорта Крыма, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства здравоохранения, Министерства топлива и энергетики, Министерства промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.
Аксёнов также назвал нововведения профилактикой, поскольку ситуация в республике находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Он подчеркнул, что безопасность местных жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами.
Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. На данный момент известно об одном погибшем и девяти пострадавших.
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