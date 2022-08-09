ВС России увеличили гумкоридор для выхода судов из черноморских портов Украины

Вооружённые силы РФ увеличили со 139 до 307 морских миль гуманитарный коридор для безопасного выхода судов из черноморских портов Украины и сделали его круглосуточным. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию в Незалежной.