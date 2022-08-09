ВС России увеличили гумкоридор для выхода судов из черноморских портов Украины
Вооружённые силы РФ увеличили со 139 до 307 морских миль гуманитарный коридор для безопасного выхода судов из черноморских портов Украины и сделали его круглосуточным. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию в Незалежной.
"ВС РФ созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов: в Чёрном море (круглосуточно) для выхода из портов Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и порта Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяжённостью 307 морских миль и шириной три мили", — уточнил офицер.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. А 5 августа из украинских портов вышли три иностранных корабля с зерном. Два других корабля направляются в Великобританию и Ирландию. В общей сложности они перевозят 57 тысяч тонн кукурузы.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов