Британцев готовят к плановым отключениям света зимой
Bloomberg: Власти Великобритании могут прибегнуть к плановым отключениям света зимой
В Британии не исключают, что дальнейшие события могут развиться по самому худшему сценарию, в результате чего промышленность и домохозяйства столкнутся с плановыми отключениями электроэнергии. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Предпосылками к введению подобных мер может стать сочетание промозглой погоды и дефицита энергоресурсов. Причём, как прогнозируют эксперты, нехватка энергии может составить одну шестую от пикового спроса даже в случае, если будут запущены аварийные угольные электростанции. При этом местным жителям придётся раскошелиться и в год платить за электроэнергию в холодное время года более чем 4200 фунтов.
Кроме того, британские власти уверены, что в течение четырёх дней зимой придётся воспользоваться экстремальными мерами по экономии энергоресурсов.
Ранее Лайф писал, что жителям Великобритании стоит мыться на минуту меньше, чтобы не допустить дефицита воды. По данным СМИ, власти приняли такое решение из-за ожиданий экспертов, которые уверены, что спустя 25 лет стране понадобится ещё четыре миллиарда литров воды в день для потребностей граждан Соединённого Королевства.
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