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9 августа, 19:07

Британцев готовят к плановым отключениям света зимой

Bloomberg: Власти Великобритании могут прибегнуть к плановым отключениям света зимой

В Британии не исключают, что дальнейшие события могут развиться по самому худшему сценарию, в результате чего промышленность и домохозяйства столкнутся с плановыми отключениями электроэнергии. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Предпосылками к введению подобных мер может стать сочетание промозглой погоды и дефицита энергоресурсов. Причём, как прогнозируют эксперты, нехватка энергии может составить одну шестую от пикового спроса даже в случае, если будут запущены аварийные угольные электростанции. При этом местным жителям придётся раскошелиться и в год платить за электроэнергию в холодное время года более чем 4200 фунтов.

Кроме того, британские власти уверены, что в течение четырёх дней зимой придётся воспользоваться экстремальными мерами по экономии энергоресурсов.

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Ранее Лайф писал, что жителям Великобритании стоит мыться на минуту меньше, чтобы не допустить дефицита воды. По данным СМИ, власти приняли такое решение из-за ожиданий экспертов, которые уверены, что спустя 25 лет стране понадобится ещё четыре миллиарда литров воды в день для потребностей граждан Соединённого Королевства.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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