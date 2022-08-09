Британцев готовят к плановым отключениям света зимой

В Британии не исключают, что дальнейшие события могут развиться по самому худшему сценарию, в результате чего промышленность и домохозяйства столкнутся с плановыми отключениями электроэнергии. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Предпосылками к введению подобных мер может стать сочетание промозглой погоды и дефицита энергоресурсов. Причём, как прогнозируют эксперты, нехватка энергии может составить одну шестую от пикового спроса даже в случае, если будут запущены аварийные угольные электростанции. При этом местным жителям придётся раскошелиться и в год платить за электроэнергию в холодное время года более чем 4200 фунтов.

Кроме того, британские власти уверены, что в течение четырёх дней зимой придётся воспользоваться экстремальными мерами по экономии энергоресурсов.