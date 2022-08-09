Пользователи в разных странах пожаловались на сбой в работе Twitter
Пользователи ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе Twitter. Всплеск сообщений о неполадках в работе соцсети был зафиксирован после 20:30 мск, это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным портала, наибольшее число сообщений о технических неполадках поступает из CША и Великобритании — около 24,4 тысячи и 8,5 тысячи жалоб соответственно. Сбой фиксируют также пользователи из Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Бельгии.
При этом большая часть пользователей социальной сети отмечает ошибки в работе мобильного приложения. Сбои наблюдаются и в работе сайта, а также при соединении с сервером.
Ранее Лайф писал, что пользователи по всему миру жаловались на сбои в работе YouTube. Было зафиксировано несколько тысяч обращений. Больше половины их касались функционала веб-сайта, а 33% — работы мобильного приложения.
Unsplash