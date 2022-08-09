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9 августа, 19:07

Пользователи в разных странах пожаловались на сбой в работе Twitter

Пользователи ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе Twitter. Всплеск сообщений о неполадках в работе соцсети был зафиксирован после 20:30 мск, это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным портала, наибольшее число сообщений о технических неполадках поступает из CША и Великобритании — около 24,4 тысячи и 8,5 тысячи жалоб соответственно. Сбой фиксируют также пользователи из Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Бельгии.

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При этом большая часть пользователей социальной сети отмечает ошибки в работе мобильного приложения. Сбои наблюдаются и в работе сайта, а также при соединении с сервером.

Ранее Лайф писал, что пользователи по всему миру жаловались на сбои в работе YouTube. Было зафиксировано несколько тысяч обращений. Больше половины их касались функционала веб-сайта, а 33% — работы мобильного приложения.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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