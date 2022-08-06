Маск назвал условие, при котором купит Twitter
Маск сообщил, что купит Twitter, если компания покажет процесс верификации аккаунтов
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что может купить соцсеть "Твиттер", если одноимённая компания покажет процесс проверки подлинности аккаунтов платформы.
"Если Twitter просто расскажет о своём методе выборки 100 аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях", — заявил он в "Твиттере".
Лайф напоминает, что о намерении Илона Маска купить "Твиттер" стало известно в апреле этого года. Сумма сделки должна была составить 44 миллиарда долларов. Бизнесмен заявлял, что намерен улучшить социальную сеть новыми функциями. Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей является фейками. После этого акции компании рухнули на 20%. А 9 июля Маск и вовсе отказался от покупки "Твиттера". Компания решила добиться заключения сделки через суд. Позже Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter.
Getty Images / Maja Hitij