Маск назвал условие, при котором купит Twitter

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что может купить соцсеть "Твиттер", если одноимённая компания покажет процесс проверки подлинности аккаунтов платформы.

"Если Twitter просто расскажет о своём методе выборки 100 аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях", — заявил он в "Твиттере".