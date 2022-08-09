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9 августа, 19:42

"Цирк во главе с циркачами": Тарасова осудила Зеленского, отобравшего стипендию у украинского фигуриста

Тарасова назвала Зеленского глупейшим человеком из-за лишения фигуриста Петренко стипендии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала президента Украины Владимира Зеленского "глупейшим человеком" после его решения лишить олимпийского чемпиона Виктора Петренко государственной стипендии.

Ранее фигурист принял участие в шоу Татьяны Навки, и Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины после этого выступил с критикой спортсмена.

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"Глупейший человек этот Зеленский. Уважения к чемпионам — ноль. Не вернётся к ним Петренко никогда больше. Продолжит участвовать в шоу. Как может человек, который никогда не был связан со спортом в принципе, лишать заслуженных денег чемпионов?" цитирует высказывание Тарасовой РБК.

Свой комментарий заслуженный тренер СССР резюмировала едким замечанием: "Цирк во главе с циркачами происходит".

Ранее, напомним, Лайф сообщал, что с сезона 2024/2025 число участников чемпионата мира по фигурному катанию увеличится за счёт введения квалификационного раунда. Такое решение было принято на конгрессе Международного союза конькобежцев в Пхукете.

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ТАСС / Станислав Красильников

Дмитрий Алексиевич

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