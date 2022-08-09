"Цирк во главе с циркачами": Тарасова осудила Зеленского, отобравшего стипендию у украинского фигуриста

"Глупейший человек этот Зеленский. Уважения к чемпионам — ноль. Не вернётся к ним Петренко никогда больше. Продолжит участвовать в шоу. Как может человек, который никогда не был связан со спортом в принципе, лишать заслуженных денег чемпионов?" — цитирует высказывание Тарасовой РБК.