Бас-гитарист британской группы The Pogues Дэррил Хант умер в возрасте 72 лет

Бас-гитарист британской группы The Pogues Дэррил Хант ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Об этом в соцсетях сообщили представители музыкального коллектива.

"Мы несказанно опечалены. Наш Дэррил умер вчера днём в Лондоне", — говорится в сообщении группы.

Музыкант и композитор родился в графстве Гэмпшир 4 мая 1950 года. До начала карьеры в коллективе The Pogues в 1986 году в роли бас-гитариста Хант являлся участником рок-групп Plummet Airlines и The Favourites.

Англо-ирландская фолк-панк-группа The Pogues была образована в 1982 году в Лондоне Шейном Макгоуэном и стала известной во второй половине 1980-х. В декабре 2015 года Макгоуэн объявил, что группа больше не активна и прекратила существование, отыграв последние концерты в Ирландии и Великобритании в 2013 году.