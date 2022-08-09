Умер 98-летний победитель шоу "Голос 60+" Михаил Серебряков, покоривший артистизмом всю Россию

На 99-м году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны, победителя четвёртого сезона шоу "Голос 60+" Михаила Серебрякова. О смерти Михаила Ерофеевича, покорившего артистизмом всю Россию, даже хладнокровного ведущего Дмитрия Нагиева, стало известно из личного блога наставника Серебрякова по "Голосу" Олега Газманова. Весть принесла одна из подписчиц певца: "Умер победитель "Голос 60+" Михаил Серебряков. 🙏🙏🕯🕯 Очень жалко". Газманов не оставил комментарий женщины без ответа: